RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В окупованому Криму хочуть вакцинувати всіх працівників сфери туризму

Автор: Андрій Василюк

Окупаційна влада Криму має намір вакцинувати 100% співробітників сфери туризму. Зараз там щеплено близько 25% працівників сфери.

Про це заявив так званий "міністр курортів і туризму Республіки" Вадим Волченко, передає ТАСС.

Більше чверті всіх співробітників готелів, готелів і санаторіїв окупованого Криму раніше вже прищепилися від коронавірусу централізовано, заявляє окупаційна адміністрація.

"Ми будемо зараз посилювати роботу. В рамках особистих зустрічей і в рамках ВКС (відео-конференц-зв'язку), які пройдуть сьогодні і завтра, я думаю, що ми будемо наполягати на 100-відсотковій вакцинації", - сказав Волченко.

Він зазначив, що частина співробітників готелів і санаторіїв вже вакцинувалися самостійно, частина - перехворіли на коронавірус.

"Вони повинні здати тести на антитіла і після цього вакцинуватися. Бо головний тренд сезону 2021 року - це безпека", - сказав він.

За словами міністра, вакцинування має пройти у всіх засобах розміщення туристів. "Адже завантаження, дійсно, високе у всіх регіонах. Але більша увага приділяється зараз Алушті і Ялті", - розповів Волченко.

Раніше окупаційна влада заявила, що в Криму виявили штами коронавірусу, вперше виявлені у Великій Британії ("Альфа") та Індії ("Дельта"). На півострові спостерігається "змішане циркулювання" коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус