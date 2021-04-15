На окупований Донбас доставили обладнання для лікування коронавірусу

Під егідою місії ООН на територію тимчасово-окупованого Донбасу доставлено медобладнання для лікування і профілактики коронавірусу. Гуманітарний вантаж включає в себе апарати ШВЛ, переносні кисневі концентратори, дитячі кисневі маски і іншу медтехніку.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

Відзначається, що п'ять вантажівок місії ООН з гуманітарним вантажем проїхали в "ОРДЛО" через контрольний пункт в'їзду - виїзду (КПВВ) "Новотроїцьке". Розпорядження на доставку на тимчасово-окуповані території медобладнання підписав командувач ООС.

Для потреб мирних жителів на непідконтрольною території доставлено 17,97 тонн гуманітарного вантажу. Це ліки першої допомоги, апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), переносні кисневі концентратори, дитячі кисневі маски та інше медичне обладнання.

У ВЗГ наголосили, що влада України підтримують жителів тимчасово окупованих територій і постійно сприяють їх переміщенню через лінію дотику.

Фото: доставка гуманітарної допомоги на Донбас (facebook.com/pressjfo)