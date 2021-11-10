Близько 20 тисяч нових випадків у листопаді: НАН покращила прогноз щодо розвитку COVID в Україні

Вчені Національної академії наук (НАН) опублікували новий прогноз розвитку коронавірусу в Україні. Через тиждень може бути близько 20 тисяч нових випадків за добу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз.
Середня кількість нових виявлень в Україні - до 21685 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 666 смертей на день в середньому за останній тиждень.
Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме:
20989 (SEIR_U), 22482 (Prophet) протягом тижня 10 листопада - 16 листопада 2021 року,
19529 ( SEIR_U), 21809 (Prophet) - протягом тижня 17 - 23 листопада 2021 року.
Нагадаємо, раніше у НАН прогнозували до 30 тисяч нових випадків за добу на початок листопада.