Близько 9 тисяч випадків COVID на день: прогноз НАН на наступні два тижні

Національна академія наук України дала прогноз щодо ситуації з коронавірусом в країні у наступні два тижні. Вчені прогнозують, що в Україні щоденно фіксуватимуть близько 9 тисяч нових випадків коронавірусу.

Про це йдеться на сайті НАН України.

Результати обчислень статистичною моделлю Facebook Prophet, яка враховує "аномальні дати" та сезонність, показують, що в Україні до 3 січня щоденно фіксуватимуть близько 8-9 тисяч нових випадків коронавірусу. У певні дні, добова кількість хворих опускатиметься до 4-5 тисяч.

Модель Facebook Prophet, як зазначають в НАН, передбачає дещо стрімкіше згасання захворюваності і більші амплітуди коливань кількості випадків коронавірусу.

Ще один прогноз НАН базується на компартментній моделі SEIR-U. Ця модель показує менші коливання щоденної кількості нових випадків COVID-19. Згідно з цим прогнозом, у наступні два тижні в країні щоденно фіксуватимуть від 7 до 11 тисяч нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, до цього НАН прогнозувала спадання захворюваності на коронавірус в Україні до кінця грудня. Модель Facebook Prophet прогнозувала зниження захворюваності до 2 тисяч випадків за добу.

Додамо, за минулу добу в Україні зафіксували понад 8500 нових випадків коронавірусу. Одужали від коронавірусу за вчора майже вдвічі більше українців.