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"Омікрон" може покласти край пандемії в Європі, - директор ВООЗ

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Європа, Понеділок 24 січня 2022 11:00
"Омікрон" може покласти край пандемії в Європі, - директор ВООЗ Фото: пандемія COVID у Європі може закінчиться на штамі "Омікрон" (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Директор ВООЗ у Європі Ханс Клюге заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" перевів пандемію COVID-19 у нову фазу. Тому новий варіант може покласти їй кінець у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Цілком ймовірно, що регіон рухається до свого роду ендшпілю пандемії", - заявив Клюге і додав, що до березня "Омікрон" може заразити 60% європейців.

За словами директора ВООЗ, щойно нинішній сплеск коронавірусу, який охопив Європу, вщухне, "протягом кількох тижнів та місяців буде глобальний імунітет або завдяки вакцині, або тому, що люди мають імунітет через інфекцію".

"Ми очікуємо, що буде період затишшя, перш ніж COVID-19 може повернутись до кінця року, але не обов'язково, що пандемія повернеться", - сказав Клюге.

Таку ж думку, але щодо США, висловив провідний американський вчений Ентоні Фаучі.

"У зв'язку з досить різким зниженням кількості випадків COVID-19 у деяких частинах Сполучених Штатів все виглядає добре", - зазначив він.

До речі, минулого тижня регіональне бюро ВООЗ для Африки також заявило, що кількість випадків захворювання в цьому регіоні різко скоротилася, а смертність знижується вперше з того часу, як четверта хвиля вірусу, в якій переважають випадки "Омікрону", досягла свого піку.

Нагадаємо, ВООЗ рекомендувала скасувати або послабити обмеження на міжнародні поїздки. Як зазначили у ВООЗ, ці заходи є неефективними проти штаму коронавірусу "Омікрон".

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