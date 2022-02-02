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"Омікрон" в Україні. У Чернігівській області підтвердили 30 випадків

Автор: Анастасія Рокитна

Штам "Омікрон" продовжує поширюватись в Україні. У Чернігівській області підтвердили вже 30 випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку голови Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса.

Наступна відправка до референс-лабораторії "Центру громадського здоров’я" у Києві запланована на 8 лютого.

"Сьогодні Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України отримав підтвердження 30 випадків штаму коронавірусної хвороби "Омікрон", - повідомив він.

Цей штам частіше призводить до зараження в домашніх осередках у порівнянні зі штамом "Дельта". Також має менший інкубаційний період (у середньому до 3 діб), вражає здебільшого молодь, швидко поширюється та має високий ступінь реінфекції.

Нагадаємо, головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що скоро штам коронавірусу "Омікрон" витіснить варіант "Дельта".

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