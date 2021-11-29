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"Омікрон" більш заразний для тих, хто перехворів на COVID, - ВООЗ

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Понеділок 29 листопада 2021 09:23
"Омікрон" більш заразний для тих, хто перехворів на COVID, - ВООЗ
Автор: Іванна Шовкун

За попередніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), штам коронавірусу "Омікрон" більш заразний для тих, хто вже переніс COVID-19. Однак поки що очікуються результати глибшого дослідження цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВООЗ.

У заяві ВООЗ говориться, що поки що немає точних даних про те, чи є "Омікрон" більш заразним і чи викликає він тяжчий перебіг захворювання, ніж інші штами коронавірусу.

Крім того, поки вивчається інформація, наскільки новий штам COVID здатний обходити вакцинний імунітет.

Детальні дослідження "Омікрона" зараз ведуться у всьому світі.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу "Омікрон" вже поширюється планетою. Наразі названо його основні симптоми. Вони від ознак захворювання попередніх штамів.

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