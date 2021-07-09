ООН попередила про ризик виникнення більш небезпечних штамів COVID

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про можливість виникнення більш небезпечних штамів COVID. Вірус продовжує мутувати через незбалансований розподіл вакцин між країнами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН .

За словами генсека, організації та країни, які займаються виготовлення вакцин від коронавірусу повинні об’єднати зусилля, аби розв'язати проблему з нерівномірним розподілом препарату у світі, оскільки це призводить до подальших мутацій вірусу, які, в свою чергу, можуть стати ще більш небезпечнішими.

"Нам потрібно мінімум 11 млрд доз для вакцинації 70% населення світу, щоб припинити цю пандемію", - відзначив Гутерріш.

Генеральний секретар ООН переконаний у тому, що необхідно розробити єдиний план та створити міжнародну комісію задля подвоєння обсягу виробництва препарату й забезпечення збалансованого розподілу вакцини між країнами з використанням глобальної ініціативи COVAX.