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ООН попередила про ризик виникнення більш небезпечних штамів COVID

Автор: Сергій Пишкін

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про можливість виникнення більш небезпечних штамів COVID. Вірус продовжує мутувати через незбалансований розподіл вакцин між країнами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.

За словами генсека, організації та країни, які займаються виготовлення вакцин від коронавірусу повинні об’єднати зусилля, аби розв'язати проблему з нерівномірним розподілом препарату у світі, оскільки це призводить до подальших мутацій вірусу, які, в свою чергу, можуть стати ще більш небезпечнішими.

"Нам потрібно мінімум 11 млрд доз для вакцинації 70% населення світу, щоб припинити цю пандемію", - відзначив Гутерріш.

Генеральний секретар ООН переконаний у тому, що необхідно розробити єдиний план та створити міжнародну комісію задля подвоєння обсягу виробництва препарату й забезпечення збалансованого розподілу вакцини між країнами з використанням глобальної ініціативи COVAX.

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