В ООН вказали на наслідки пандемії для школярів через дистанційне навчання

За даними ООН, масштаби числа дітей, які покинули навчання під час пандемії, "практично непереборні".

Дослідження показало, що до 70% 10-річних дітей у країнах з низьким та середнім рівнем доходу не можуть читати чи розуміти простий текст, порівняно з 53% до пандемії.

За даними дитячого агентства ЮНІСЕФ, закриття класів ще стосується понад 635 мільйонів дітей у всьому світі. При цьому діти молодшого шкільного віку стикаються з найбільшими втратами в навчанні після майже двох років пандемії.

У всьому світі, від Ефіопії до США, діти втратили базові навички правопису та рахунку, постраждало їхнє психічне та фізичне здоров'я.

Наприклад, у Південній Африці школярі відстають від 75% навчальної програми. При цьому до 500 000 дітей взагалі покинули школу в період з березня 2020 року до жовтня 2021 року.

Втрати в навчанні спостерігалися в США, у тому числі в Каліфорнії, Колорадо, Теннессі, Північній Кароліні, Огайо, Вірджинії та Меріленді. У Техасі дві третини дітей 3-го класу (віком від 8 до 9 років) у 2021 році пройшли тести з математики нижче за свій рівень порівняно з половиною дітей у 2019 році.

За оцінками, в Ефіопії діти молодшого віку засвоїли 30-40% математичних знань, які б вони отримали за звичайний навчальний рік.

"У березні ми відзначимо два роки збоїв у глобальній освітній системі, пов'язаних з COVID. Простіше кажучи, ми спостерігаємо майже непереборні втрати у шкільному навчанні дітей. Хоча збої в навчанні мають бути припинені, просто відкрити школи недостатньо. Школярі потребують інтенсивної підтримки, щоб відновити втрачену освіту", - сказав глава відділу освіти ЮНІСЕФ Роберт Дженкінс.