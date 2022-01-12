Оплата лікування пацієнтів. МОЗ оновив підходи до формування "ковідних пакетів": що змінилось

Міністерство охорони здоров'я України змінило підходи до формування "ковідних пакетів". Оплата лікування пацієнтів з коронавірусом у 2022 році у стаціонарах відбуватиметься за двома пакетами.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МОЗ .

Як зазначив очільник МОЗ, пацієнти, як і раніше, будуть отримувати всю медичну допомогу у стаціонарах безоплатно.

Національна служба здоров'я України оплачуватиме медзакладам лікування за двома пакетами:

готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях;

стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19.

Перший пакет

Ляшко пояснив, що на перший пакет зможуть законтрактуватись лише ті заклади, які були визначені ОДА. Йдеться про один заклад на 200 тисяч населення відповідної області.

Наразі регіональними департаментами охорони здоров'я вже подано переліки таких закладів. В цей перелік обов’язково потрапляють всі інфекційні лікарні, а далі заклади обираються за іншими критеріями, у тому числі й з урахуванням географічної доступності.

Після чого, із медзакладами, які пройдуть перевірку на відповідність вимогам НСЗУ, будуть укладені договори. У програмі медичних гарантій на 2022 рік для них передбачено майже 2,5 млрд гривень. Щомісяця такий заклад отримуватиме оплату по глобальній ставці у розмірі 1 053 510 грн.

Умовою отримання цих коштів є наявність постійного залишку лікарських засобів та засобів індивідуального захисту, необхідних для лікування інфекційних захворювань, зокрема COVID-19.

Другий пакет

Контрактування на другий пакет доступне всім закладам, які відповідають вимогам визначеним Національною службою здоров’я України.

На цей напрям у бюджеті передбачено 16,9 млрд гривень. Оплата здійснюватиметься, зокрема, залежно від важкості пролікованого випадку. У розрахунку тарифу враховано заробітну плату на необхідні лікарські засоби та медичні вироби для лікування пацієнтів з COVID-19