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Із запізненням у сім днів: в Україні зробили 10 млн COVID-щеплень

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Середа 08 вересня 2021 08:44
Із запізненням у сім днів: в Україні зробили 10 млн COVID-щеплень Фото: в Україні зробили 10 млн щеплень від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Від початку кампанії з вакцинації в Україні зроблено понад 10 млн щеплень від COVID-19. Загалом щеплено 5 666 019 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Одну дозу отримали 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 407 024 людини.

За минулу добу в Україна вакцинували 149 618 людей. Одну дозу отримали 47 221 людина, повністю імунізовані - 102 397.

Протягом доби працювали 968 мобільних бригад, 2 986 пунктів щеплення, 335 центрів вакцинації.

Зазначимо, що в МОЗ планували зробити 10 млн щеплень до 1 вересня, однак потім повідомили, що не встигнуть на кілька днів.

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