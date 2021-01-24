Знову в "помаранчевій" зоні. Які правила карантину вводяться з понеділка

Вже завтра, 25 січня карантин в Україні буде пом'якшено. Після завершення локдауну по всій країні діятимуть обмеження "помаранчевої" зони. Які заборони скасовуються з понеділка, нові правила карантину і список обмежень - в матеріалі РБК-Україна.

Локдаун закінчується опівночі 25 січня

Кабмін запровадив посилені карантинні обмеження з 8 січня терміном на 17 днів. Сьогодні вночі термін дії локдауну закінчується, і країна повертається до адаптивного карантину.

Уряд знову встановив формат обмежень "помаранчевої" зони по всій Україні, які діяли з листопада 2020.

Що буде дозволено з понеділка

З 25 січня скасовується повна заборона на масові заходи. Тепер їх можна буде проводити, але з обмеженням - не більше 20 учасників з дотриманням соціальної дистанції.

Допускається проведення офіційних і спортивних заходів без глядачів.

Робота закладів громадського харчування дозволяється з 07:00 до 22:00 (розрахункові операції мають бути завершені до 22:00). В інші години обслуговування клієнтів кафе, ресторанів, барів забороняється, виняток - доставка, замовлення на винос.

Дозволяється діяльність театрів і кінотеатрів за умови заповнення залу не більше 50%. У музеях, виставкових залах і галереях обов'язково дотримання вимоги - не більше 1 відвідувача на 10 кв.м.

Зможуть продовжити роботу ТРЦ, непродовольчі магазини, непродовольчі ринки, які були закриті під час локдауну.

Дозволяється робота готелів, санаторно-курортних установ, реабілітаційних центрів.

У громадському транспорті продовжать діяти вимоги про перевезення кількості пасажирів за кількістю місць для сидіння.

Знову відкриються спортивні заклади, т.ч. фітнес-центри, басейни, спортклуби, з обмеженням відвідувачів - не більше 1 людини на 20 кв.м.

Як працюватимуть школи, університети, дитсадки

"Помаранчева" зона карантину передбачає обмеження на відвідування навчальних закладів групами більше 20 осіб, за винятком дитячих садків, шкіл, закладів спеціальної мистецької освіти.

Таким чином, школярі зможуть повернутися до очного формату навчання з 25 січня.

Дитячі садки після січневого локдауна продовжать працювати в звичайному режимі.

Університетам, закладам професійно-технічної освіти МОН рекомендувало перейти до змішаної або очної форми навчання, в залежності від ситуації із захворюваністю.

Які заборони продовжать діяти

У громадських місцях заборонено перебування без засобів індивідуального захисту і документів, що засвідчують особу.

Не можна самовільно залишати місце самоізоляції, обсервації.

Забороняється робота розважальних закладів (дискотеки, нічні клуби).

У закладах громадського харчування забороняється розміщення більше 4-х повнолітніх за одним столом.

Скасовуються планові госпіталізації, за винятком допомоги вагітним, онкохворим, паліативної допомоги та невідкладних ситуацій.

Під забороною відвідування сторонніми установ соцзахисту, де перебувають особи похилого віку, інваліди, ветерани, особи з психічними захворюваннями.

Якщо більше 50% учнів і персоналу навчального закладу знаходяться на самоізоляції - відвідування даного закладу під забороною.

В освітніх закладах забороняється проводити заходи за участю дітей з більш ніж однієї групи або класу та з глядачами.

Раніше повідомлялося, що в Києві школярі повернуться до навчання з 25 січня. Міський голова Віталій Кличко заявив, що всі освітні установи готові до відновлення навчального процесу.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов вважає, що хвилю коронавіруса вдалося збити завдяки карантину вихідного дня і січневому локдауну.