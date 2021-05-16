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У "помаранчевій" зоні карантину лишається одна область України

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Україна, Неділя 16 травня 2021 10:31
У "помаранчевій" зоні карантину лишається одна область України Фото: Черкаська область досі "помаранчева" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Черкаська область станом на 16 травня все ще перебуває у "помаранчевій" зоні карантину. "Помаранчевою" ця область знову стала нещодавно, до цього вона була в "жовтій" зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Решта областей України перебувають в "жовтій" зоні карантину. "Жовтий" станом на сьогодні і Київ. У цих регіонах у нормі всі епідеміологічні показники, такі як рівень госпіталізації та охоплення тестуванням.

У Черкаській області останніми днями спостерігається перевищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування коронавірусом. Станом на 15 травня цей коефіцієнт становив 20,7%, тоді як нормою вважається менше 20%.

У &quot;помаранчевій&quot; зоні карантину лишається одна область України

У "помаранчевій" зоні карантину забороняється: робота закладів розміщення, окрім готелів, планова госпіталізація хворих, прийом нових змін у дитячі табори. Також діють обмеження щодо кількості відвідувачів у спортзалах, фітнес-центрах, барах, ресторанах, розважальних закладах та ТРЦ.

Нагадаємо, у "помаранчеву" зону карантину Черкаська область потрапила вчора, 15 травня. Черкаську області перевели в "жовту" зону карантину 13 травня, там вона протрималася всього два дні.

Додамо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 3 тисячі нових випадків коронавірусу. Водночас до лікарень потрапили понад 2 тисячі пацієнтів з COVID-19.

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