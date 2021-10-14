"Помаранчевій" зоні відповідають вже 17 областей України
Станом на 14 жовтня вже 17 областей України відповідають показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів знаходиться в "жовтій" зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.
Повідомляється, що за минулу добу "помаранчевий" список поповнився Миколаївською і Тернопільською областями. Таким чином, цій зоні відповідають:
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
Зазначимо,"помаранчева" зона не містить додаткових обмежень, але є сигналом про наближення регіону до "червоної". На передостанньому рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові заходи.
Нагадаємо, завтра в Україні з'явиться перша "червона" зона - до неї увійде Херсонська область.
А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, що ще п'ять регіонів наближаються до показників цієї зони.