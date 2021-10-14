ru ua
Чт, 14 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"Помаранчевій" зоні відповідають вже 17 областей України

Новость на русском →
Київ, Четвер 14 жовтня 2021 09:22
"Помаранчевій" зоні відповідають вже 17 областей України Фото: ситуація з COVID в Україні погіршується (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Станом на 14 жовтня вже 17 областей України відповідають показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів знаходиться в "жовтій" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що за минулу добу "помаранчевий" список поповнився Миколаївською і Тернопільською областями. Таким чином, цій зоні відповідають:

  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

Зазначимо,"помаранчева" зона не містить додаткових обмежень, але є сигналом про наближення регіону до "червоної". На передостанньому рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові заходи.

Нагадаємо, завтра в Україні з'явиться перша "червона" зона - до неї увійде Херсонська область.

А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, що ще п'ять регіонів наближаються до показників цієї зони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус