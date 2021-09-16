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В ОРДО різке зростання захворюваності на СOVID. Лікарні заповнені майже на 100%

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Донецьк, Четвер 16 вересня 2021 13:29
В ОРДО різке зростання захворюваності на СOVID. Лікарні заповнені майже на 100% Фото: на окупованому Донбасі висока захворюваність на COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

На окупованій частині Донецької області фіксується різке зростання захворюваності на COVID-19. Місцеві лікарні вже майже заповнені на 100%.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

"Через зростання захворюваності госпітальні бази заповнені практично на 100%, що значно підвищує навантаження на медиків, тим самим ускладнюючи непрості умови, в яких вони працюють ось уже півтора року", - йдеться в заяві місцевого "міністерства охорони здоров'я".

Також повідомляється, що більшість пацієнтів на госпіталізації не були щеплені від COVID-19. Зазначимо, на окупованій території застосовують тільки російські вакцини.

Зазначимо, протягом останніх декількох днів окупаційна влада заявляє про близько 500-700 нових випадків коронавірусу щодня.

Нагадаємо, влітку Міністерство охорони здоров'я України роз'яснило, як жителям окупованих територій можна зробити щеплення від COVID на підконтрольній території.

На початку року віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що смертність від COVID на окупованому Донбасі вище, ніж де-небудь у світі.

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