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Як організм людини може відреагувати на COVID-вакцинацію: МОЗ пояснив

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 10:23
Як організм людини може відреагувати на COVID-вакцинацію: МОЗ пояснив Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що ефективність вакцини від коронавірусу - це питання яке турбує всіх громадян. Він розповів, що може бути після вакцинації.

Про це він заявив на брифінгу.

"Можуть траплятися випадки, коли людина може захворіти але перенести в легкий спосіб хворобу, не мати важких наслідків", - розповів він.

Також, за його словами, люди після вакцинації можуть або не хворіють взагалі, це більшість випадків, або перехворіти безсимптомно, або мати легкий перебіг хвороби.

Нагадаємо, представники Pfizer обіцяли президенту Володимиру Зеленському якомога швидше доставити COVID-вакцину до України.

Також передбачалося, що наша країна в лютому отримає 117 000 доз вакцини від Pfizer. Передбачалося, що вакцинація в Україні почнеться саме з застосуванням цього препарату.

Крім того, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині січня 2021 року, лише 43% українців готові щепитися від коронавіруса, якщо вакцина буде безкоштовною. Не готові до такої вакцинації 52% громадян.

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