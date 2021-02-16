Як організм людини може відреагувати на COVID-вакцинацію: МОЗ пояснив

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що ефективність вакцини від коронавірусу - це питання яке турбує всіх громадян. Він розповів, що може бути після вакцинації.

Про це він заявив на брифінгу .

"Можуть траплятися випадки, коли людина може захворіти але перенести в легкий спосіб хворобу, не мати важких наслідків", - розповів він.

Також, за його словами, люди після вакцинації можуть або не хворіють взагалі, це більшість випадків, або перехворіти безсимптомно, або мати легкий перебіг хвороби.