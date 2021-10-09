Восени в Україні ситуація з коронавірусом може бути гіршою, ніж навесні, - епідеміолог

Лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко прогнозує погіршення ситуації з коронавірусом в Україні восени, у порівнянні з весною. Уникнути негативного сценарію допоможе дотримання українцями карантинних обмежень і збільшення темпів вакцинації.

Про це вона повідомила в коментарі РБК-Україна .

"Якщо епідемічна ситуація буде розвиватися так само як зараз, то насправді показники захворюваності можуть бути навіть гіршими, ніж навесні цього року", - сказала Чумаченко.

За її словами, уникнути негативного розвитку ситуації з коронавірусом дозволить дотримання українцями карантинних правил - носіння масок, дотримання соціальної дистанції. Крім того, позитивний вплив матиме збільшення темпів вакцинації.

"Тоді ми можемо очікувати поліпшення або принаймні стабілізації ситуацію", - додала вона.