RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Восени в Україні ситуація з коронавірусом може бути гіршою, ніж навесні, - епідеміолог

Автор: Уляна Безпалько

Лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко прогнозує погіршення ситуації з коронавірусом в Україні восени, у порівнянні з весною. Уникнути негативного сценарію допоможе дотримання українцями карантинних обмежень і збільшення темпів вакцинації.

Про це вона повідомила в коментарі РБК-Україна.

"Якщо епідемічна ситуація буде розвиватися так само як зараз, то насправді показники захворюваності можуть бути навіть гіршими, ніж навесні цього року", - сказала Чумаченко.

За її словами, уникнути негативного розвитку ситуації з коронавірусом дозволить дотримання українцями карантинних правил - носіння масок, дотримання соціальної дистанції. Крім того, позитивний вплив матиме збільшення темпів вакцинації.

"Тоді ми можемо очікувати поліпшення або принаймні стабілізації ситуацію", - додала вона.

Нагадавши, в Україні стрімко зростає число нових випадків зараження коронавірусом. За даними на ранок 8 жовтня, в країні з початку пандемії зафіксовано понад 2,5 млн хворих і понад 58 тисяч померлих від наслідків інфекції.

Читайте РБК-Україна в Google News
КарантинКоронавірус