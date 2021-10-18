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Чи є підстави для локдауну в Києві: відповідь Рубана

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 20:29
Чи є підстави для локдауну в Києві: відповідь Рубана Фото: Олег Рубан, голова Держспоживслужби Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Глава столичної Держспоживслужби Олег Рубан розповів, чи існують зараз підстави для переведення Києва у "червону" зону карантину. За його словами, підстави для посилення карантину є, але не до червоного рівня.

Про це глава Держспоживслужби Києва сказав в коментарі РБК-Україна.

Як пояснив Рубан, наразі є підстави для того, щоб перевести Київ до "помаранчевої" зони карантину. Однак "червона" зона столиці поки не загрожує.

Зазначимо, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 18 жовтня, у Києві спостерігалося перевищення показника госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Цей показник у столиці становив 62,1%, тоді як норма - менше 60%.

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