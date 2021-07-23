Відмова від COVID-щеплень і штам "Дельта": у США захворюваність потроїлася за два тижні

У США захворюваність коронавірусом потроїлася всього за два тижні. Причиною такої ситуації називають відмову американців від вакцинації і поширення штаму "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними Університету Джона Хопкінса, у США у вівторок зареєстровано понад 37000 нових випадків коронавірусу. А станом на 6 липня цього року коронавірусом захворіли 13 700 американців. Таким чином, захворюваність COVID-19 практично потроїлася.

Чиновники охорони здоров'я називають основною причиною такої ситуації поширення Дельта-варіанту коронавірусу і зниження показників вакцинації. За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань в США, всього 56,2% американців отримали хоча б одну дозу вакцини.

Практично всі штати повідомляють про збільшення госпіталізацій хворих з COVID-19. Це призводить до того, що лікарням США доводиться відкладати планові операції і відмовлятися від лікування хворих з іншими діагнозами.

Луїзіана повідомила про 5 388 нових випадків захворювання-19 і 844 випадки госпіталізацій. Це на 600 більше, порівняно з серединою червня.

Жителів Нового Орлеана закликали знову носити маски в приміщенні.

В Юті повідомляють, що госпіталізували 295 осіб з коронавірусом - це найвищий показник з лютого. Також за останній тиждень там зафіксували 622 підтверджених випадків захворювання в день, що в три рази більше, ніж було в червні.

" Це збільшення майже повністю пов'язане з невакцинованими людьми", - йдеться в повідомленні.