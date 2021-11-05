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Відстороненим від роботи за відмову від COVID-вакцинації не оплачуватимуть лікарняні

Автор: Юлія Бойко

Українцям, яких відсторонять від роботи за відмову від вакцинації проти коронавірусу, не надаватимуть допомоги за лікарняними листками. Йдеться про тих, хто підлягає обов'язковій вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд соціального страхування.

Повідомляється, що виплати не проводяться за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від роботи. У Фонді звертають увагу на те, що відмова від вакцинації при відсутності протипоказань наражає оточуючих на небезпеку.

Також уточнюється, що згідно із законодавством, допомога з тимчасової втрати працездатності фінансується, щоб компенсувати заробіток, втрачений за час лікування.

"У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов'язкової вакцинації проти COVID-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній",-додали у Фонді.

Зазначимо, перелік професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від COVID, визначено наказом МОЗ. Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Частина українців з понеділка може залишитися без роботи: кого і за що будуть відсторонювати".

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больничныйФонд соцстрахуванняВакцинація