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Парламент Франції підтримав план Макрона щодо запровадження COVID-паспортів

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Франція, Середа 12 травня 2021 11:49
Парламент Франції підтримав план Макрона щодо запровадження COVID-паспортів Фото: парламент Франції підтримав план Макрона щодо паспортів вакцинації (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Парламент Франції підтримав план президента Еммануеля Макрона запровадити COVID-паспорти. Раніше депутати виступили проти цього, аргументуючи такий крок дискримінацією тих, хто ще не щеплений.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на агентство France-Presse.

Передбачається, що такі паспорти пришвидшать скасування карантинних обмежень, наразі в країні набирає обертів вакцинація від коронавірусу. Документ буде використовуватися для поїздок за межі Франції для людей, які одужали від COVID-19, зробили щеплення від коронавірусу або мають свіжий негативний результат тесту.

Опозиційні партії критикували законопроект за ризик дискримінації, не в останню чергу тому, що мільйони людей ще не щеплені.

Навіть деякі лояльні до Макрона депутати відмовлялися від ідеї, пояснюючи свій скепсис браком деталей про те, як використовуватиметься цей сертифікат.

Розбіжності призвели до початкової поразки законопроекту зі 108 голосах проти (103 за) у Національній Асамблеї нижчої палати.

Але зранку 12 травня нарешті 208 депутатів проголосували за, 85 проти. Законопроект був змінений таким чином, що перехідний період, протягом якого уряд все ще може запроваджувати обмеження, був скорочений - з 2 червня до кінця вересня, а не до кінця жовтня.

Паспорт вакцинації, який набуде цифрової або паперової форми, дозволить людям відвідувати спортивні заходи та інші великі збори людей, але не буде використовуватися для входу в ресторани, кінотеатри чи магазини. Документ може бути узгоджений із "зеленим сертифікатом", який ЄС сподівається створити в наступному місяці для полегшення подорожей під час літніх канікул.

"Паспорт здоров'я дозволить нам знову відкрити місця для зустрічі людей, фестивалів та зібрань. Без цієї медичної картки нам доведеться чекати набагато довше", - сказав міністр з цифрових справ Седрік О.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС 11 травня зустрілися в Брюсселі щодо запровадження "зелених" сертифікатів вакцинації проти коронавірусу. Однак в перемовинах між Європейською Комісією, законодавцями ЄС та урядами ЄС згоди поки не досягнуто.

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