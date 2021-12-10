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Парламент Німеччини ввів обов'язкову вакцинацію медиків

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Німеччина, П'ятниця 10 грудня 2021 14:30
Парламент Німеччини ввів обов'язкову вакцинацію медиків Фото: у Німеччині ввели обов'язкову вакцинацію медиків (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Німецький Бундестаг прийняв рішення про введення обов'язкової вакцинації медичних працівників. Крім того, щеплення від коронавірусної інфекції отримають і співробітники будинків престарілих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel Online.

"Для боротьби з пандемією COVID-19 Бундестаг прийняв першу обмежувальну вимогу про обов'язкову вакцинацію медичних працівників, а також інші антикризові правила", - пише видання.

Законопроект підтримав 571 депутат, 80 проголосували проти і 38 утрималися. Для повного прийняття документа його ще повинні розглянути на спеціальному засіданні верхньої палати парламенту.

Згідно з проектом закону, працівники установ з вразливими людьми та медичні працівники повинні надати документи про вакцинацію або одужання від COVID-19 до 15 березня 2022 року.

Тільки ті медичні працівники, які зможуть надати доказ протипоказаннь до вакцинації, будуть звільнені від обов'язкового щеплення.

Крім того, вакцинувати людей також зможуть стоматологи, ветеринари та фармацевти.

Нагадаємо, станом на ранок, 10 грудня в Україні принаймні першою дозою вакцини від коронавірусу прищепилися понад 14 млн людей. Зокрема, 45,2% дорослого населення отримали перше щеплення, а 39,4% пройшли базовий курс вакцинації.

Варто також відзначити, що одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 1 млн 143 тисячі педагогічних працівників (95,7%). Двома дозами вакциновано 88,4% педагогів.

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