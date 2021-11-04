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Перехворілим від COVID теж потрібно вакцинуватися: експерт CDC пояснив чому

Автор: Уляна Безпалько

Перехворіли COVID-19 теж потрібно вакцинуватися, оскільки ефективність імунітету після щеплення посилюється. Терміни, коли необхідно зробити укол, слід узгодити з лікарем.

Про це на брифінгу повідомив старший радник програми з імунізації центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) в Україні, доктор Умід Шарапов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Всесвітня організація охорони здоров'я та CDC рекомендують, що можна вакцинуватися від "ковіда" навіть тим, хто перехворів, через 3-4 місяці. Недавні дослідження показують, що ефективність і сила імунітету після вакцинації набагато сильніше і краще, ніж після перенесеного захворювання",- сказав Шарапов.

Експерт CDC уточнив, що навіть якщо людина перехворіла, то після консультації з лікарем, через 3-4 місяці - ці терміни обговорюються з медиками або виходять від рекомендацій державних органів - можна і потрібно вакцинуватися. За його словами, дуже часто друге і третє зараження коронавірусом протікає ще важче.

"ВООЗ, CDC, МОЗ України та інші наукові організації не рекомендує проводити будь-які тести (обстеження, аналізи, – ред.) перед вакцинацією. Вакцинація насправді повинна бути дуже простим і дуже легким рішенням - просто піти і вакцинуватися", - додав він.

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