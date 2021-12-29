Перед Новим роком обмежать роботу барів та клубів: Греція посилить карантин раніше терміну

Із завтрашнього дня у Греції посилять карантинні заходи. Їх планували посилити після Нового року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ekathimerini.com.
У зв'язку з різким зростанням випадків захворювання на коронавірус в країні влада вирішила обмежити час роботи нічних клубів, барів і ресторанів. За новими правилами вони мають закриватися опівночі. Винятком стане переддень Нового року, коли заклади зможуть працювати до 2 години ночі.
Крім того, у супермаркетах та громадському транспорті обов'язково потрібно носити маски. Також на робочих місцях у державному та приватному секторах половина працівників має працювати з дому.
Очікується, що МОЗ також випустить рекомендації щодо святкування Нового року.
"Ці заходи, якщо вони будуть застосовуватися загалом, дозволять нам із середини січня повернутися до нашого нормального життя", - заявив на прес-конференції міністр охорони здоров'я Танос Плевріс.
Зазначають, що минулої доби в Греції зафіксували 21 657 випадків COVID. При цьому, за даними влади, в країні став домінуючим штам "Омікрон".
Нагадаємо, у Греції відстрочили звільнення лікарів, які відмовляються проходити курс вакцинації від коронавірусу. Їм дали можливість зробити щеплення до 31 березня 2022 року.