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Перехід України в "жовту" зону: стало відомо, коли комісія ТЕБ і НС розгляне питання

Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько

По всій Україні планують ввести "жовту" зону карантину. Засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розгляне це питання найближчим часом.

Про це РБК-Україна повідомили два джерела в Кабінеті міністрів.

Як вдалося зясувати журналістам РБК-Україна, засідання ТЕБ та НС заплановане на середу, 21 вересня.

"Засідання Держкомісії ТЕБ та НС про переведення України в жовту зону відбудеться завтра", - повідомили джерела.

Нагадаємо, станом на 20 вересня вся країна знаходиться в "зеленій" зоні, але сьогодні в Україні почали діяти нові правила карантину.

Зазначимо, якщо Держкомісія ТЕБ і НС прийме рішення про перехід в "жовту" зону, то всі нові правила почнуть застосовуватися.

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