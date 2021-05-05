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Перу уклала контракт на додаткову поставку вакцини Pfizer від коронавірусу

Новость на русском → Ріо-де-Жанейро, Середа 05 травня 2021 23:00
Перу уклала контракт на додаткову поставку вакцини Pfizer від коронавірусу Фото: президент Перу Франсиско Сагасти (twitter.com/FSagasti)
Автор: РБК-Україна

МОЗ Перу підписав контракт на постачання додаткових 12 млн доз вакцини Pfizer від коронавірусу. Влада південноамериканської країни розраховує прищепити всіх жителів до кінця поточного року.

Про це повідомив президент Перу Франсиско Сагасти.

"Ми підписали новий контракт з Pfizer на постачання додаткових 12 мільйонів доз. Таким чином, до кінця року Перу зарезервувало 60 мільйонів доз для продовження вакцинації", - зазначив глава держави.

За його словами, підписати контракт на постачання додаткових доз препарату зумів міністр охорони здоров'я країни Оскар Угарте. Президент також уточнив, що укладення цього Договору дозволить прищепити від коронавірусу всіх жителів країни до кінця поточного року.

Прищепна кампанія від COVID-19 В Перу почалася на початку лютого. За даними МОЗ країни, вакцину отримав понад 1 мільйон осіб. Всього в країні зареєстровано понад 18 мільйонів випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, адміністрація з контролю за продуктами і ліками (FDA) США готується наступного тижня дозволити використання вакцини Pfizer проти COVID-19 для дітей від 12 років. Зараз препарат дозволений людям від 16 років.

На цей час Pfizer ще проводить дослідження ефективності свого препарату на дітях від 2 до 11 років. Результати тестів обіцяють оприлюднити у вересні.

Раніше повідомлялося, що МОЗ розраховує, що в травні 2021 року Україна отримає майже мільйон доз вакцини від Pfizer.

Відзначити, у двох країнах виявили підроблену вакцину Pfizer. При цьому одну таку підробку продавали майже за тисячу доларів.

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