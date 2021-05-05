Перу уклала контракт на додаткову поставку вакцини Pfizer від коронавірусу

МОЗ Перу підписав контракт на постачання додаткових 12 млн доз вакцини Pfizer від коронавірусу . Влада південноамериканської країни розраховує прищепити всіх жителів до кінця поточного року.

"Ми підписали новий контракт з Pfizer на постачання додаткових 12 мільйонів доз. Таким чином, до кінця року Перу зарезервувало 60 мільйонів доз для продовження вакцинації", - зазначив глава держави.

За його словами, підписати контракт на постачання додаткових доз препарату зумів міністр охорони здоров'я країни Оскар Угарте. Президент також уточнив, що укладення цього Договору дозволить прищепити від коронавірусу всіх жителів країни до кінця поточного року.

Прищепна кампанія від COVID-19 В Перу почалася на початку лютого. За даними МОЗ країни, вакцину отримав понад 1 мільйон осіб. Всього в країні зареєстровано понад 18 мільйонів випадків зараження коронавірусом.