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Перша "червона" зона в Україні: яка ситуація в Херсоні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Херсонська область першою в Україні перейшла в "червону" зону адаптивного карантину. Через майже три тижні ситуація з коронавірусом в регіоні поліпшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Офісу президента.

Зазначається, що 3 листопада в офісі президента пройшла селекторна нарада з питань протидії коронавірусу під головуванням президента України Володимира Зеленського.

В ході наради зазначалося, що в Херсонській області зафіксовано зниження показників захворюваності та госпіталізації.

"Ця область першою в Україні перейшла в "червону" зону, - зазначили в ОП.

Нагадаємо, Херсонська область знаходиться в "червоній" зоні з 15 жовтня. У регіоні заборонена робота кінотеатрів, кафе, ринків і проведення масових заходів. Обмеження не поширюються, якщо всі відвідувачі та персонал вакциновані від COVID-19.

Зазначимо, через три дні після посилення карантину в області в Херсоні склалася критична ситуація з місцями в COVID-лікарнях.

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