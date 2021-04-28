Pfizer анонсувала появу пігулок від коронавірусу до кінця 2021 року

Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла анонсував появу пігулок від коронавірусу до кінця 2021 року. За його словами, зараз компанія працює над експериментальним препаратом.

Як розповів Бурла, у березні 2021 року компанія Pfizer почала випробування пігулок від коронавірусу. Цей препарат є частиною класу ліків, які називають інгібіторами протеази. Такі інгібітори також застосовуються для лікування ВІЛ та гепатиту C.

"Ми працюємо над створенням двох варіантів препарату від коронавірусу, які можна буде використовувати для лікування в домашніх умовах. Один з них ін'єкційний, другий - пероральний. Ми сподіваємося, що ці ліки будуть працювати і проти нових штамів коронавірусу. Зараз ми активно працюємо над ним, і до літа розраховуємо поділитися хорошими новинами", - сказав він.

Гендиректор Pfizer додав, що поява такого препарату дозволить хворим на коронавірусу не відвідувати медустанови без зайвої потреби та лікуватися вдома.