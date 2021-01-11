Pfizer і BioNTech планують виробити 2 млрд доз вакцин у цьому році

Американська фармацевтична компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech в понеділок оголосили, що планують збільшити обсяг виробництва своєї вакцини проти COVID-19 на 50 відсотків. У цьому році планується виробництво 2 мільярдів доз.

Про це пише "Голос Америки".

Компанії очікують таким чином задовольнити світовий попит на вакцини.

Зокрема, BioNTech заявила, що нова виробнича площадка в німецькому Марбурзі зможе виробляти до 750 мільйонів доз на рік. Як очікується, об'єкт буде введено в експлуатацію до кінця наступного місяця. Це означає, що вакцину будуть виробляти в цілому шість підприємств: три в Німеччині і три заводи Pfizer в США.

Нагадаємо, в Євросоюзі затвердили для використання вакцину проти коронавіруса компаній Pfizer і BioNTech. Наприкінці грудня в Євросоюзі почалася масова вакцинація препаратом Pfizer і BioNTech. Крім того, Євросоюз схвалив замовлення додаткових 100 мільйонів доз цієї вакцини.

Раніше повідомлялося, що згідно з результатами дослідження, вакцина Pfizer/BioNTech ефективна проти нових штамів.

РБК-Україна також писало, що китайська вакцина від коронавіруса Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань в Бразилії показала ефективність 78%.