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Pfizer і BioNTech планують виробити 2 млрд доз вакцин у цьому році

Новость на русском → Понеділок 11 січня 2021 22:51
Pfizer і BioNTech планують виробити 2 млрд доз вакцин у цьому році Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Американська фармацевтична компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech в понеділок оголосили, що планують збільшити обсяг виробництва своєї вакцини проти COVID-19 на 50 відсотків. У цьому році планується виробництво 2 мільярдів доз.

Про це пише "Голос Америки".

Компанії очікують таким чином задовольнити світовий попит на вакцини.

Зокрема, BioNTech заявила, що нова виробнича площадка в німецькому Марбурзі зможе виробляти до 750 мільйонів доз на рік. Як очікується, об'єкт буде введено в експлуатацію до кінця наступного місяця. Це означає, що вакцину будуть виробляти в цілому шість підприємств: три в Німеччині і три заводи Pfizer в США.

Нагадаємо, в Євросоюзі затвердили для використання вакцину проти коронавіруса компаній Pfizer і BioNTech. Наприкінці грудня в Євросоюзі почалася масова вакцинація препаратом Pfizer і BioNTech. Крім того, Євросоюз схвалив замовлення додаткових 100 мільйонів доз цієї вакцини.

Раніше повідомлялося, що згідно з результатами дослідження, вакцина Pfizer/BioNTech ефективна проти нових штамів.

РБК-Україна також писало, що китайська вакцина від коронавіруса Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань в Бразилії показала ефективність 78%.

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