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Pfizer заявила про ефективність її вакцини проти мутацій коронавірусу

Новость на русском → США, П'ятниця 08 січня 2021 21:08
Pfizer заявила про ефективність її вакцини проти мутацій коронавірусу Фото: вакцина Pfizer (flickr.com / Marco Verch)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія Pfizer та вчені Техаського університету дослідили ефективність вакцини від коронавірусу проти нових мутацій Sars-cov-2. Згідно з результатами дослідження, вакцина Pfizer/BioNTech ефективна проти нових штамів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Дослідження проводилося на крові людей, яким зробили щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech. Вакцина виявилася ефективною проти 16 нових мутацій коронавірусу, включно з "британським" штамом N501Y.

"Ми протестували 16 різних мутацій, і жодна з них не показала суттєвого впливу (на ефективність вакцини - ред.). Це гарні новини. Але це не значить, що 17-ї мутації не буде", - сказав вчений компанії Pfizer Філ Дормітцер.

Також компанія Pfizer хоче додатково дослідити штам коронавірусу E484K, який виявили в Південній Африці. Вчені пояснили, що хоч цей штам і схожий на "британський", однак має "ряд додаткових мутацій".

Нагадаємо, "британський" штам коронавірусу вже підтвердили у понад 40 країнах світу. У Всесвітній організації охорони здоров'я занепокоєні з приводу впливу вірусних змін.

Крім того, у ВООЗ вважають, що мутований варіант коронавірусу може стати основним на території Європи. Мутований коронавірус виявили у понад 20 країнах Європи.

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