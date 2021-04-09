Pfizer/BioNTech попросили США дозволити застосування вакцини для дітей
Компанії Pfizer та BioNTech звернулися до американського медичного регулятора з проханням дозволити застосування COVID-вакцини для підлітків. Мова йде про вікову категорію 12-15 років.
Про це компанія Pfizer повідомила на сторінці у Twitter.
"Сьогодні ми разом з BioNTech направили запит у FDA, щоб розширити екстрене використання нашої вакцини від COVID-19 на підлітків від 12 до 15 років", - заявили у Pfizer.
Вакцина Pfizer/BioNTech - це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Вакцину Pfizer BioNTech від COVID-19 вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.
Зазначимо, вакцину Pfizer замовила Україна. Згідно з контрактом, Україна до кінця року має отримати 10 млн доз вакцини декількома партіями. Також партію вакцини Pfizer Україна має отримати в рамках глобального механізму COVAX.
Нагадаємо, на отримання схвалення FDA очікує Ізраїль. Як тільки у США дозволять Pfizer/BioNTech розширити вікову категорію, Ізраїль розпочне вакцинацію дітей.