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Діти

Pfizer/BioNTech попросили США дозволити застосування вакцини для дітей

Автор: Дмитро Левицький

Компанії Pfizer та BioNTech звернулися до американського медичного регулятора з проханням дозволити застосування COVID-вакцини для підлітків. Мова йде про вікову категорію 12-15 років.

Про це компанія Pfizer повідомила на сторінці у Twitter.

"Сьогодні ми разом з BioNTech направили запит у FDA, щоб розширити екстрене використання нашої вакцини від COVID-19 на підлітків від 12 до 15 років", - заявили у Pfizer.

Вакцина Pfizer/BioNTech - це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Вакцину Pfizer BioNTech від COVID-19 вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.

Зазначимо, вакцину Pfizer замовила Україна. Згідно з контрактом, Україна до кінця року має отримати 10 млн доз вакцини декількома партіями. Також партію вакцини Pfizer Україна має отримати в рамках глобального механізму COVAX.

Нагадаємо, на отримання схвалення FDA очікує Ізраїль. Як тільки у США дозволять Pfizer/BioNTech розширити вікову категорію, Ізраїль розпочне вакцинацію дітей.

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