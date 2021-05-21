Pfizer поставить бідним країнам безкоштовно і за зниженою ціною 2 млрд доз вакцини від COVID-19
Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech поставлять бідним країнам безкоштовно і за зниженою ціною державам з невеликим доходом 2 млрд доз вакцини від коронавірусу протягом 18 місяців. Половина з цього обсягу буде поставлена до кінця поточного року.
Про це оголосив голова правління і головний керівник Pfizer Альберт Бурла, передає Financial Post.
"Pfizer і BioNTech зобов'язуються надати 2 млрд доз наших вакцин проти COVID-19 країнам із середнім і низьким рівнем доходів протягом наступних 18 місяців", - заявив Бурла в ході Всесвітнього саміту з питань охорони здоров'я.
Він уточнив, що 2 млрд доз будуть розподілені між бідними безкоштовно, а державами із середнім і низьким доходом - за зниженою ціною. Перший мільярд доз планується поставити до кінця 2021 року.
Нагадаємо, 20 травня Євросоюз підписав третій контракт з концерном BioNTech - Pfizer на постачання 1,8 млрд доз вакцини від коронавірусу. Документ передбачає розміщення виробництва препарату в ЄС.
Зазначимо, протягом цього тижня Україна отримає ще півмільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що понад 473 тисячі доз вакцини Pfizer будуть призначені для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.