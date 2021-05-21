ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Pfizer поставит бедным странам бесплатно и по сниженной цене 2 млрд доз вакцины от COVID-19

Новина українською →
Брюссель, Пятница 21 мая 2021 14:57
Pfizer поставит бедным странам бесплатно и по сниженной цене 2 млрд доз вакцины от COVID-19 Фото: Pfizer бесплатно поставит бедным странам вакцину от коронавируса (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech поставят бедным странам бесплатно и по сниженной цене государствам с небольшим доходом 2 млрд доз вакцины от коронавируса в течение 18 месяцев. Половина из этого объема будет поставлена до конца текущего года.

Об этом объявил председатель правления и главный управляющий Pfizer Альберт Бурла, передает Financial Post.

"Pfizer и BioNTech обязуются предоставить 2 млрд доз наших вакцин против COVID-19 странам со средним и низким уровнем доходов в течение следующих 18 месяцев", - заявил Бурла в ходе всемирного саммита по вопросам здравоохранения.

Он уточнил, что 2 млрд доз будут распределены между бедными бесплатно, а государствами со средним и низким доходом - по сниженной цене. Первый миллиард доз планируется поставить до конца 2021 года.

Напомним, 20 мая Евросоюз подписал третий контракт с концерном BioNTech - Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса. Документ предусматривает размещение производства препарата в ЕС.

Отметим, в течение этой недели Украина получит еще полмиллиона доз вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что более 473 тысяч доз вакцины Pfizer будут предназначены для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Вакцина COVID-19
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19