ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Pfizer може з'явитися у пунктах щеплення, - МОЗ

Новость на русском →
Україна, Четвер 01 липня 2021 12:33
Pfizer може з'явитися у пунктах щеплення, - МОЗ Фото: вакцини Pfizer/BioNTech против Covid-19 (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Pfizer може з'явитися у пунктах щеплення та центрах масової вакцинації. Ймовірно у липні, на 5 етапі імунізації може розпочатися щеплення цим препаратом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова гендиректорки з розвитку цифрових трансформацій МОЗ в інтерв’ю LIGA.Life.

Вона наголосила, вакцини Pfizer за держзакупівлями передбачили достатньо.

"Очікуємо зміни температурного режиму по вакцині Комірнаті (Pfizer) - можливість зберігання її на точках вакцинації, пунктах щеплення при температурному режимі + 2 - + 8 впродовж 30 днів", - сказала Карчевич.

За її словами, можна буде потенційно говорити про те, що Pfizer буде не лише у мобільних бригадах, але й у пунктах щеплення і, можливо, у центрах вакцинації (якщо так вирішить штаб) коли буде офіційне рішення в Україні.

"Будуть нові постачання цієї вакцини в липні та в наступних місяцях. Комірнаті (Pfizer) чекаємо в рамках бюджетних закупівель - 971 100 доз. Але ці цифри можуть коригуватися", - додала Карчевич.

Нагадаємо, що з 1 березня 2021 року люди, які хочуть вакцинуватись від COVID-19, можуть записатись до листа очікування вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України медицина Коронавірус Вакцинація
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19