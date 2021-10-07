ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Pfizer просить регулятор США дозволити COVID-вакцину для дітей від 5 років

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 07 жовтня 2021 15:50
Pfizer просить регулятор США дозволити COVID-вакцину для дітей від 5 років Фото: вакцину Pfizer можуть схвалити для вакцинації дітей від п'яти років (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech направили запит Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США на застосування своєї вакцини від COVID для дітей. Йдеться про можливість прищеплювати дітей у віці від п'яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії.

"Ми і Biontech Group офіційно відправили в FDA наш запит на отримання дозволу на використання в екстрених випадках (EUA) нашої вакцини від COVID-19 для дітей від 5 до 12 років", - заявили в компанії.

Відзначимо, у вересні компанії Pfizer і BioNTech направили FDA результати випробувань своєї вакцини на дітях від 5 до 11 років.

Нагадаємо, раніше європейський регулятор підтримав бустерні дози Pfizer для осіб старше 18 років.

Також повідомлялося, що Pfizer починає випробування пероральної вакцини від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Вакцина Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус