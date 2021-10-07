Pfizer просить регулятор США дозволити COVID-вакцину для дітей від 5 років

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech направили запит Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США на застосування своєї вакцини від COVID для дітей. Йдеться про можливість прищеплювати дітей у віці від п'яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії.

"Ми і Biontech Group офіційно відправили в FDA наш запит на отримання дозволу на використання в екстрених випадках (EUA) нашої вакцини від COVID-19 для дітей від 5 до 12 років", - заявили в компанії.

Відзначимо, у вересні компанії Pfizer і BioNTech направили FDA результати випробувань своєї вакцини на дітях від 5 до 11 років.