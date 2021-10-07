Pfizer просит регулятор США разрешить COVID-вакцину для детей от 5 лет

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech направили запрос Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на применение своей вакцины от COVID для детей. Речь идет о возможности прививать детей в возрасте от пяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.

"Мы и BioNTech Group официально отправили в FDA наш запрос на получение разрешения на использование в экстренных случаях (EUA) нашей вакцины от COVID-19 для детей от 5 до 12 лет", - заявили в компании.

Отметим, в сентябре компании Pfizer и BioNTech направили FDA результаты испытаний своей вакцины на детях от 5 до 11 лет.