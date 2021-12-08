Pfizer проти штаму "Омікрон": перші тести показали, наскільки ефективна вакцина
Вчені провели перші лабораторні дослідження, щоб визначити ефективність вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон". Тести проводилися вакциною Pfizer в Південній Африці, де були виявлені перші випадки і спалахи мутованого вірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Вчені визначили, що антитіла від вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти коронавірусу "Омікрон", ніж від початкового варіанту COVID-19.
"Попри те, що його (коронавірусу "Омікрон", - ред.) здатність вислизати від вакцинних антитіл значна, вона не повна, і це хороші новини", - зазначив професор Алекс Сігал, Вірусолог з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я, який керував дослідженням.
Дослідження показало, що антитіла людей, які були вакциновані або перехворіли на коронавірус і отримали антитіла природним шляхом, були значно більш ефективні проти "Омікрону". Це дозволяє припустити, що бустери можуть принести значну користь.
"Його здатність вислизати від вакцини була в 5-10 разів кращою, ніж у Бета-варіанту", - йдеться в повідомленні.
Професор Сігал також вважає , що "Оммікрон", ймовірно, має як імунний захист, так і перевагу передачі в порівнянні з іншими варіантами.
Однак наголошується, що дослідження не повне. У ньому був вивчений живий вірус "Омікрон", вирощений в лабораторії, який був протестований на зразках крові лише 12 вакцинованих людей. Тому дослідження не може багато чого сказати нам про те, наскільки ефективними будуть вакцини проти запобігання інфекції або подальшої передачі вірусу в реальному світі.
Нагадаємо, що лідерами із захворюваності на коронавірус зараз є Великобританія та Німеччина. Щодня у цих країнах хворіють десятки тисяч людей.