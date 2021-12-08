Pfizer проти штаму "Омікрон": перші тести показали, наскільки ефективна вакцина

Вчені провели перші лабораторні дослідження, щоб визначити ефективність вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон" . Тести проводилися вакциною Pfizer в Південній Африці, де були виявлені перші випадки і спалахи мутованого вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Вчені визначили, що антитіла від вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти коронавірусу "Омікрон", ніж від початкового варіанту COVID-19.

"Попри те, що його (коронавірусу "Омікрон", - ред.) здатність вислизати від вакцинних антитіл значна, вона не повна, і це хороші новини", - зазначив професор Алекс Сігал, Вірусолог з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я, який керував дослідженням.

Дослідження показало, що антитіла людей, які були вакциновані або перехворіли на коронавірус і отримали антитіла природним шляхом, були значно більш ефективні проти "Омікрону". Це дозволяє припустити, що бустери можуть принести значну користь.

"Його здатність вислизати від вакцини була в 5-10 разів кращою, ніж у Бета-варіанту", - йдеться в повідомленні.

Професор Сігал також вважає , що "Оммікрон", ймовірно, має як імунний захист, так і перевагу передачі в порівнянні з іншими варіантами.