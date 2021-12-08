Pfizer против штамма "Омикрон": первые тесты показали, насколько эффективна вакцина

Ученые провели первые лабораторные исследования, чтоб определить эффективность вакцины против штамма коронавируса "Омикрон" . Тесты проводились вакциной Pfizer в Южной Африке, где были выявлены первые случаи и вспышки мутировавшего вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Ученые определили, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективными против коронавируса "Омикрон", чем от первоначального варианта COVID-19.

"Несмотря на то, что его (коронавируса "Омикрон", - ред.) способность ускользать от вакцинных антител значительна, она не полная, и это хорошие новости", - отметил профессор Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, который руководил исследованием.

Исследование показало, что антитела людей, которые были вакцинированы или переболели коронавирусом и получили антитела естественным путем, были значительно более эффективны против "Омикрона". Это позволяет предположить, что бустеры могут принести значительную пользу.

"Его способность ускользать от вакцины была в 5-10 раз лучше, чем у Бета-варианта", - говорится в сообщении.

Профессор Сигал также считает, что "Оммикрон", вероятно, обладает как иммунной защитой, так и преимуществом передачи по сравнению с другими вариантами.