RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Pfizer стверджує, що третя доза вакцини дає в 11 разів більше антитіл до COVID

Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія Pfizer заявила, що третя доза її вакцини Pfizer/BioNTech проти коронавірусу здатна збільшити рівень антитіл проти "Дельти" у п’ять разів, у порівнянні з другою дозою. Що стосується людей віком від 65 до 85 років - їх рівень стає вище в 11 разів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Згідно з даними компанії, бустерна доза Pfizer/BioNTech у людей віком від 18 до 55 років підвищує рівень антитіл проти штаму "Дельта" в п’ять разів, у порівнянні з другою дозою.

Що стосується людей віком від 18 до 55 років, їх рівень антитіл після третьої дози стає в 11 разів вище.

Зокрема, Pfizer стверджує, що бустерна доза набагато підсилює захист проти вихідного варіанту коронавірусу й "Бета-варіанту", який виявили на території Південної Африки.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаціяКоронавірусКоронавірус "Дельта"пандемия