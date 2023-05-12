Южная Корея отменит почти все коронавирусные ограничения

Начиная с 1 июня Южная Корея планирует снять большинство ограничений, связанных с COVID-19, включая обязательную изоляцию и ношение масок в общественных местах.

Об этом заявил президент Юн Сук Йоль, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

В частности, будут отменены рекомендации по сдаче ПЦР-тестов приезжим и требование носить маски в общественных местах, за исключением больниц. Также период обязательной изоляции для пациентов с коронавирусом будет сокращен с семи до пяти дней.

Новые мероприятия вступят в силу с 1 июня, когда страна планирует снизить кризисную категорию COVID-19 с "тревожной" до "требующей повышенного внимания".