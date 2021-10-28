Чому в лікарнях України підвищився попит на кисень: відповідь Ляшка

"Для покриття потреби в кисні зараз залучено 35 підприємств, що виробляють кисень. В тому числі 23 підприємства які виробляють медичний кисень та 12 - технічний", - розповів Ляшко.

Міністр підкреслив, що сьогодні жодна лікарня в Україні не залишена без кисню.

"У певних лікарнях та регіонах є підвищений попит на кисень, але він контрольований", - зазначив Ляшко.

За його словами, наразі всі питання, щодо забезпечення лікарень киснем вирішуються оперативно та командно, а необхідність кризового реагування пов'язана з двома факторами.

"Перший - зростання використання кисню через значно більшу його потребу для лікування пацієнтів з "Дельтою". Є лікарні двотонна ємність для рідкого кисню якої в попередні хвилі використовувалася 7-10 днів і потребувала підвозу кисню раз на тиждень. Зараз цієї ємності вистачає на 1-2 дні, тому і з'являються повідомлення у ЗМІ, що кисню вистачає на декілька днів", - пояснив Ляшко.

А другий фактор, як зазначив міністр, полягає в регламентних роботах на заводах з виробництва кисню.

"Другий фактор - це регламентні роботи на потужностях двох виробників кисню, які сумарно виробляють 130 т кисню. Регламентні роботи на одному заводі вже завершилися і сьогодні він розпочинає відпускати кисень в мережу, на іншому - роботи триватимуть до 1 листопада поточного року", - додав Ляшко.