Подати заявку до 29 грудня: як отримати тисячу за вакцинацію в цьому році

"Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, треба подати заявку до "Дії" до 29 грудня цього року. Тобто, з 19 грудня по 29-те", - сказав Шмигаль.

Заначимо, що за словами прем'єра, з наступного тижня в додатку "Дія" запустять бета-тестування послуги, за допомогою якої українці зможуть отримати по тисячі гривень за COVID-вакцинацію, а нарахування вже почнуться з 19 грудня.