Як підготуватися до ПЛР-тесту на COVID-19: алгоритм дій
Своєчасне діагностування COVID-19 зменшує ризик ускладнень і здатне вберегти оточуючих від цього вірусу. У Міністерстві охорони здоров'я України нагадали українцям, як правильно підготуватися до здачі ПЛР-тесту на COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Зокрема, бажаючим здати ПЛР-тест для перевірки, інфікований пацієнт вірусом з сімейства коронавірусів чи ні, необхідно дотримуватися певного алгоритму дій. Порушення правил може призвести до неправильних результатів аналізу.
Коли здавати
У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують здавати аналіз вранці, відразу після пробудження.
За 6 годин до здачі аналізу не можна
- Приймати препарати для зрошення носоглотки.
- Приймати препарати, які необхідно розсмоктувати.
За 3-4 години до здачі аналізу категорично не можна:
- Їсти.
- Пити.
- Використовувати жувальну гумку.
- Вживати цукерки.
- Чистити зуби.
- Ополіскувати ротову порожнину.
- Курити.
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