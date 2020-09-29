Прикордонники роз'яснили правила в'їзду в Україну для іноземців

Україна з 28 вересня дозволила в'їзд на територію країни для іноземців. При цьому пропуск дозволено лише в разі наявності поліса страхування, який покриває лікування коронавіруса і витрати на обсервацію, і діє на весь термін перебування в Україні.

Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Такий поліс повинен бути виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною компанією, яка має представництво на території України.

Виключенням є іноземці без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, визнані біженцями, а також дипломати, представники міжнародних місій та члени їх сімей.

Крім цього, без страхового поліса заборонено перетинати іноземцям контрольні пункти в'їзду-виїзду на окуповані території Криму і Донбасу і виїзд з них.

Також обов'язковою самоізоляції підлягають іноземці з країн, з широким розповсюдженням COVID-19.

Нагадаємо, з 28 серпня в Україні набув чинності заборона на в'їзд іноземних громадян терміном на один місяць.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслював, що Україна може відкрити кордони для іноземців при спаді захворюваності коронавірусом.