Прикордонники не пустили в Україну 35 білорусів, у яких були фейкові COVID-довідки
У пункті пропуску "Дольськ" прикордонники Луцького загону виявили автобус із білорусами, які намагалися незаконно потрапити в Україну. В них було 35 фейкових довідок про проходження ПЛР-тестування на COVID-19.
Про це повідомили у прес-центрі ДПСУ.
Під час перевірки пред’явлених результатів тесту на COVID-19 в інспектора прикордонного контролю виникли сумніви щодо їх дійсності.
В ході більш ретельного дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов'язкові реквізити. Крім того, у кількох пасажирів охоронці кордону виявили довідки з однаковими номерами.
"Громадянам Білорусі прикордонники встановленим порядком відмовили в пропуску на територію України. За даним фактом поінформовано співробітників Нацполіції та направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ", - йдеться в повідомленні.
Раніше Білорусь закрила свої кордони для іноземців нібито для протидії поширенню коронавіруса. Потрапити в країну можна було тільки літаком через аеропорт "Мінськ".
Нагадаємо, Україна домовилася з Білоруссю про допуск українців-пацієнтів білоруських лікарень в сусідню країну.