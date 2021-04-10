Прикордонники не пустили в Україну 35 білорусів, у яких були фейкові COVID-довідки

У пункті пропуску "Дольськ" прикордонники Луцького загону виявили автобус із білорусами, які намагалися незаконно потрапити в Україну. В них було 35 фейкових довідок про проходження ПЛР-тестування на COVID-19.

Про це повідомили у прес-центрі ДПСУ .

Під час перевірки пред’явлених результатів тесту на COVID-19 в інспектора прикордонного контролю виникли сумніви щодо їх дійсності.

В ході більш ретельного дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов'язкові реквізити. Крім того, у кількох пасажирів охоронці кордону виявили довідки з однаковими номерами.

"Громадянам Білорусі прикордонники встановленим порядком відмовили в пропуску на територію України. За даним фактом поінформовано співробітників Нацполіції та направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ", - йдеться в повідомленні.