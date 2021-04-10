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Прикордонники не пустили в Україну 35 білорусів, у яких були фейкові COVID-довідки

Новость на русском → Субота 10 квітня 2021 14:23
Прикордонники не пустили в Україну 35 білорусів, у яких були фейкові COVID-довідки Фото: в усіх пасажирів автобуса були фейкові довідки (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Инна Собора

У пункті пропуску "Дольськ" прикордонники Луцького загону виявили автобус із білорусами, які намагалися незаконно потрапити в Україну. В них було 35 фейкових довідок про проходження ПЛР-тестування на COVID-19.

Про це повідомили у прес-центрі ДПСУ.

Під час перевірки пред’явлених результатів тесту на COVID-19 в інспектора прикордонного контролю виникли сумніви щодо їх дійсності.

В ході більш ретельного дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов'язкові реквізити. Крім того, у кількох пасажирів охоронці кордону виявили довідки з однаковими номерами.

"Громадянам Білорусі прикордонники встановленим порядком відмовили в пропуску на територію України. За даним фактом поінформовано співробітників Нацполіції та направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ", - йдеться в повідомленні.

Раніше Білорусь закрила свої кордони для іноземців нібито для протидії поширенню коронавіруса. Потрапити в країну можна було тільки літаком через аеропорт "Мінськ".

Нагадаємо, Україна домовилася з Білоруссю про допуск українців-пацієнтів білоруських лікарень в сусідню країну.

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