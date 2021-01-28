В пошуках коронавірусу: експерти ВООЗ хочуть відвідати ринок та лабораторію в Ухані

Група експертів під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я в рамках пошуку причин пандемії коронавірусу відвідає Ухань. Експерти планують відвідати ринки, лікарні та вірусологічну лабораторію.

Про це повідомила ВООЗ на сторінці у Twitter.

Перебуваючи на карантині, експерти ВООЗ постійно проводили віртуальні зустрічі з китайськими вченими та надсилали запити на отримання інформації щодо коронавірусу. Тепер експерти планують відправитися в Ухань - місто, з якого почав поширюватися коронавірус.

"Команда експертів планує відвідати лікарні, лабораторії та ринки. Поїздка буде включати відвідування Уханьського інституту вірусології, ринку "Хуанань" та лабораторії Уханьського центру контролю та профілактики захворювань", - завили у ВООЗ.

Експерти ВООЗ планують поговорити з людьми, які першими реагували на поширення коронавірусу, а також з одними з перших інфікованих коронавірусом.

Нагадаємо, сьогодні експерти ВООЗ вийшли з карантину, де перебували після приїзду в Китай. Експерти встановлюють походження коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, експерти ВООЗ приїхали в Ухань два тижні тому. Відповідно до правил Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили в Китай через виявлення антитіл до COVID-19.