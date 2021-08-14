Показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину

Станом на 14 серпня всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак в двох регіонах один з епідеміологічних показників не відповідає нормі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ .

Так, Тернопільська область демонструє високу динаміку госпіталізацій хворих з коронавірусом. Зараз цей показник становить 76,9%, а днем раніше становив 72,2%.

Також показник динаміки рівня госпіталізації перевищений у Полтавській області та становить 51,9%. Він різко зріс, адже днем раніше становив 26,4%, а до цього лише 7%.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.