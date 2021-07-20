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Показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні

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Одеська, Тернопільська область, Вівторок 20 липня 2021 09:31
Показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні Фото: показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію щодо епідемічних показників в регіонах України. Так, Одеська та Тернопільська області не відповідають "зеленій" зоні за одним із показників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Станом на сьогодні, 20 липня ці два регіони, як і решта областей, перебувають у "зеленій" зоні карантину.

Однак, у двох областях наразі "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій.

Вчора вона становила у Одеській області 50,3%, а в Тернопільській - 88,9%.

Зазначимо, що норма рівня загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Втім, щоб області потрапили до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше 2 показники. Тож наразі Одеська та Тернопільська області залишаються у "зеленій" зоні.

Показники двох областей України не відповідають &quot;зеленій&quot; зоні

Фото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 598 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків в Києві, Донецькій та Одеській областях.

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