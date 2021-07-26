ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні

Новость на русском →
Луганська, Херсонська область, Понеділок 26 липня 2021 12:23
Показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні Фото: показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров’я оновило дані епідемічних показників в регіонах України. Так, у Луганській та Херсонській області динаміка госпіталізацій вище, ніж має бути в "зеленій" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Херсонській області третій день поспіль показник динаміки госпіталізацій перебуває не у межах норми. За останніми даними, він складає 55,6%, а раніше складав 69,8-80%.

Крім цього, у Луганській області даний показник тримається на позначці 50,8%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Однак, щоб області потрапили до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше 2 показники. Тож наразі Луганська та Херсонська області залишаються у "зеленій" зоні.

Показники двох областей України не відповідають &quot;зеленій&quot; зоніФото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні за минулу добу в Україні виявили 213 нових випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус